في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، دعم بكين لقيام دولة فلسطينية مستقلة كوسيلة، للخروج من الصراع في إسرائيل وغزة، مشددا على وقوف بلاده بجانب السلام والعدالة لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، قدم وانغ الصين كوسيط للسلام، قائلا إن بكين "ستقف إلى جانب السلام والعدالة، وستدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة المتمثلة في حماية حقوقه الوطنية".

وأضاف وانغ لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن "السبب الأساسي لتطور الوضع في فلسطين وإسرائيل إلى المرحلة الحالية، هو أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته تم تعليقه منذ فترة طويلة".

وأردف قائلا: "يجب وضع حد لهذا الظلم التاريخي في أسرع وقت ممكن".

وفي اتصال منفصل مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دعا وانغ إلى وقف إطلاق النار، وفتح طرق المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستئناف الحوار بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية.

ودون ذكر إسرائيل، قال وزير الخارجية الصيني: "يجب ممارسة حق الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وليس على حساب سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وتدعم الصين منذ فترة طويلة "حل الدولتين" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد أعربت كل من إسرائيل والولايات المتحدة عن استيائهما الشديد من الصين، لعدم إدانتها القوية للهجمات القاتلة والوحشية التي شنتها حماس ضد الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وعدم إظهارها الدعم لإسرائيل عقب المذبحة.