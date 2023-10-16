قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوغ، إن بلاده تعمل مع وكالات الأمم المتحدة لإنشاء "منطقة إنسانية كبيرة في الجزء الجنوبي من غزة" سيحصل فيها الفلسطينيون على "كل الأمور الأساسية مثل الماء والأدوية والغذاء وأشياء من هذا القبيل"، على حد تعبيره.

وتعليقًا على سؤاله عن سقوط ضحايا مدنيين بسبب القصف الإسرائيلي، رد هيرتسوغ بالقول: "عدونا هو حماس وليس الشعب الفلسطيني أو المدنيين الأبرياء"، مضيفًا: "تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية، ولهذا السبب ندعوهم إلى مغادرة منازلهم. لأنه بينما نكثف الحرب ضد حماس وآلة الحرب الخاصة بحماس، فإننا لا نريد إيذاء أي مدنيين. طلبنا منهم الانتقال إلى جنوب غزة. وعلى النقيض من ذلك، فإن حماس تطالبهم بالبقاء، وتجبرهم على البقاء".

وأشار هيرتسوغ إلى أن أعضاء حماس "يصادرون مفاتيح السيارات وما إلى ذلك، نحن نرى كل ذلك، ويريدون استخدامهم كدروع بشرية. لقد غادر 700 ألف شخص منازلهم بالفعل ونحن نعمل على إنشاء منطقة إنسانية، وهي منطقة إنسانية كبيرة في الجزء الجنوبي من غزة مع الأمم المتحدة. نحن نعمل بشكل وثيق جدًا مع وكالات الأمم المتحدة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى هناك، ستوجد منطقة إنسانية، وسيحصلون على كل الأمور الأساسية مثل الماء والأدوية والغذاء وأشياء من هذا القبيل. نحن في هذه العملية".

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أن بلاده تعمل على تسهيل خروج الأمريكيين من المنطقة، قائلًا: "نحن بصدد تسهيل خروجهم. إنهم موجودون بالفعل في المعبر وحماس تمنعهم من مغادرة غزة".

كما أكد هيرتسوغ أنه "نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين الأبرياء عن الأذى في حين أن حماس تفعل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وفيما يتعلق بقطع الكهرباء، قال هيرتسوغ: "

لم نقطع الكهرباء. كل خطوط الطاقة من إسرائيل إلى غزة تم تدميرها من قبل صواريخ حماس. دعني أوضح، نحن لا نعاقب أي شخص. نحن نشن حربًا على حماس وهذا هو الواقع، إنها منطقة حرب".

وتابع بالقول: "لقد دمروا المعبر الوحيد من إسرائيل إلى غزة ودمروا كل خطوط الكهرباء ودمروا أنابيب المياه من إسرائيل إلى غزة. هذا هو الوضع. نحن نعمل بموجب القانون الدولي وسنقوم بتسهيل أي احتياجات أساسية يحتاجها السكان الفلسطينيون. ولهذا السبب قمنا بإنشاء هذه المنطقة الآمنة"، حسبما قال.