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"الأونروا" تعلن مقتل 17 من موظفيها على الأقل في غزة بغارات إسرائيلية ونزوح مليون شخص بالقطاع

الشرق الأوسط
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مذيع CNN يضغط على سوليفان بشأن قطع إسرائيل الإمدادات عن غزة
يُعرض حالياً03:03مذيع CNN يضغط على سوليفان بشأن قطع إسرائيل الإمدادات عن غزة

(CNN)-- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان، الثلاثاء، إن 17 على الأقل من موظفيها في غزة، قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت (الأونروا) أن الضربات الجوية الإسرائيلية تواصلت في خان يونس والمناطق الجنوبية الأخرى من القطاع.

وأردفت وكالة (الأونروا)، أن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يبحث ما يقرب من 400 ألف عن مأوى في مرافق (الأونروا).

وقالت الوكالة إنه رغم أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، لا يزال هناك عدد غير معروف من النازحين داخليا في مدارس (الأونروا) بشمال القطاع، وأكدت أنها لم تعد قادرة على مساعدة أو حماية الناس في هذه المناطق.

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