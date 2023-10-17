"لم أظن أبدًا أنني سأصبح جزءًا من القصة".. صحفي CNN في غزة يخلي منزله خشية قصف إسرائيل

الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

"الوضع يقترب من الكارثة" في غزة.. منظمة الصحة: هذه الأمراض التي قد تثير القلق

تقرير من إعداد نادين إبراهيم ومحمد عبدالباري، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN . للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

استيقظت خلود خالد على صوت الغارات الجوية الإسرائيلية بينما كانت نائمة بجانب ابنها الأسبوع الماضي. ملأ الدخان الأسود الغرفة، مما جعل من الصعب عليها التنفس. شعرت بحالة من الذعر، أعقبها ألم في بطنها. ظنت أنها ستدخل في مرحلة المخاض المبكر.

مع استمرار القصف، قررت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا، وهي حامل في شهرها الثامن وتشعر بالقلق على جنينها، مغادرة منزلها في حي الكرامة شمال قطاع غزة في اليوم التالي.

وقالت لـCNN: "شاهدنا المنازل وهي تنهار بينما كنا نقود السيارة، معتقدين أننا يمكن أن نموت في أي لحظة". وفي الطريق، رأت لاجئين يتعرضون للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية "على بعد أمتار قليلة"، فعانقت ابنها قائلة: "حتى نموت معًا".

وصلت خلود في النهاية إلى مدينة خان يونس الجنوبية، لكنها تعيش الآن على "قطعة خبز جافة"، حيث تواجه المنطقة نقصًا في الغذاء وانعدام الكهرباء أو المياه. وقالت: "لا أعرف ما إذا كان الخبز سيكون متاحاً غدًا".

تشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، من المتوقع أن تلد 10% منهن خلال الشهر المقبل.

وقال دومينيك ألين، ممثل صندوق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، لشبكة CNN الأحد، إن هؤلاء النساء يواجهن "كابوسًا مزدوجًا" بعد "أسبوع مروع" من الغارات الجوية الإسرائيلية.

واجه سكان غزة غارات جوية إسرائيلية في عدة جولات من الصراع خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الأمر مختلف هذه المرة. وتعهدت إسرائيل "بالانتقام القوي" بعد أن شن مقاتلو حماس الذين يسيطرون على المنطقة هجوما في 7 أكتوبر/تشرين أول أسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل. وكانت إسرائيل قد أسقطت في الفترة ما بين 7 و12 أكتوبر/تشرين أول 6000 قنبلة على القطاع، وهو ما يعادل العدد للقنابل التي أُسقطت في إجمالي للغارات الجوية على غزة خلال كامل الصراع عام 2014، والذي استمر 50 يومًا. ويبدو الآن أنها (إسرائيل) تستعد لعملية برية في القطاع.

كما فرضت إسرائيل ما تسميه “حصارا كاملا” على المنطقة، ومنعت إمدادات المياه والكهرباء والسلع والوقود. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة ووصفتها بأنها "عقاب جماعي" و"جريمة حرب". ويقول سكان محليون إن خان يونس لا تزال مستهدفة بالضربات الإسرائيلية.

استجاب العديد من سكان غزة لدعوة إسرائيل للإخلاء من شمال غزة، حيث شق مئات الآلاف طريقهم جنوبا. لكن التنقل لم يكن سهلاً على الجميع، بما في ذلك المرضى وكبار السن والحوامل.

وقد أعرب البعض عن قلقهم بشأن سلامة طرق الهروب. قامت شبكة CNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة مقاطع الفيديو لمكان انفجار كبير الجمعة على طول الطريق المؤدي إلى الجنوب.

الخوف مما يخبئه المستقبل

ناردين فارس حامل في شهرها التاسع بطفلها الأول. سافرت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا الجمعة مع زوجها من حي الرمال في مدينة غزة إلى خان يونس، على بعد حوالي 16 ميلاً أو 40 دقيقة بالسيارة في أعقاب نداء الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالفرار.

ومع اقتراب موعد ولادتها بسرعة، تقول فارس إنها تخشى ما يخبئه المستقبل.

وقالت فارس لشبكة CNN الجمعة عبر الهاتف: "في الوقت الحالي، هناك نزوح جماعي... نصف سكان قطاع غزة ينتقلون إلى خان يونس"، مضيفة أنها تتقاسم الآن مسكنًا مكونًا من 6 غرف نوم مع أكثر من 80 شخصًا آخرين.

وقالت فارس: "كامرأة في شهرها الأخير من الحمل، الله وحده يعلم متى سيحدث ذلك وكيف سيكون الوضع حينها. قصف، لا قصف، لا تعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

إنها تشعر بالقلق من أن المستشفيات في خان يونس لن تكون مجهزة لعلاجها إذا دخلت في المخاض نظراً للعدد الهائل من الأشخاص الذين يأتون إلى المدينة. وكان عدد سكان خان يونس يزيد قليلا عن 400 ألف نسمة قبل الحرب. ونظرًا لقرب المدينة من الحدود المصرية، فهي الوجهة المفضلة للعديد من الفارين من الشمال.

وقالت إسرائيل الأحد إن ما يقدر بنحو 500 ألف من السكان قد غادروا شمال غزة إلى الجنوب.

كان قد قُتل 10 أفراد من عائلة واحدة الاثنين بعد غارة جوية إسرائيلية على حي الكيزان، حسبما قال أطباء في مستشفى ناصر بالمدينة لشبكة CNN، مضيفين أن 23 شخصًا آخرين قد أصيبوا.

وتقول إنها سمعت أن المستشفيات في المدينة بالكاد تعمل وأن الخدمات الطبية "كادت أن تختفي" وسط نقص الوقود.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن النظام الصحي في القطاع بأكمله قد وصل إلى نقطة الانهيار، مضيفة أن التأثير سيكون مدمرًا على المرضى الأكثر ضعفًا، بمن فيهم الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة لإنقاذ حياتهم، والمرضى في وحدات العناية المركزة، والأطفال حديثي الولادة الذين سيحتاجون إلى الرعاية في الحاضنات.

وقال ألين من صندوق الأمم المتحدة للسكان إن النساء الحوامل في غزة "يواجهن تحديات لا يمكن تصورها"، قائلًا إن القصص التي سمعها من غزة "مروعة".

قال ألين: "تخيلي المرور بهذه الحالة في تلك المراحل النهائية والأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل قبل الولادة، مع حدوث مضاعفات محتملة، دون ملابس، دون نظافة ودعم، غير متأكدين مما سيجلبه اليوم التالي والساعة التالية والدقيقة التالية لنفسهم ولطفلهم الذي لم يولد بعد".

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الوضع الإنساني في غزة يصل إلى مستويات كارثية، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد من أن الشرق الأوسط "على حافة الهاوية".

"حافة المجاعة"

منى عاشور، حامل في شهرها السابع، بقيت في شمال القطاع، ولكن ليس بمحض إرادتها.

وقالت في رسائل نقلها قريبها هاشم السعودي إلى CNN، إن عائلتها لا تملك الموارد المالية للسفر جنوبًا، مضيفة أنه حتى لو تمكنوا من السفر، فليس لدى الأسرة المكونة من أربع أفراد من يقيمون معه في الجنوب.

وقد خفضت عاشور تغذيتها إلى الحد الأدنى مع تضاؤل إمدادات الغذاء والمياه بسبب الحصار الإسرائيلي. إنها تعلم أن هذا قد يؤثر على طفلها الذي لم يولد بعد، وهذا يسبب لها الكثير من التوتر.

لدى عاشور ابنتان، وتعيش الأسرة في منزل له سقف مؤقت مصنوع من ألواح الصفيح، مما يجعلهم عرضة للشظايا من الصواريخ الإسرائيلية المحتملة.

وقالت: "أحتاج إلى الكثير من المكملات الغذائية"، مضيفة أن زوجها، الذي كان يعمل بأجر يومي قبل الحرب، لم يعد قادراً على تحمل تكاليفهم.

وقال المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية الإثنين إن غزة "على شفا مجاعة حقيقية مع نفاد البضائع في المتاجر وعدم وصول المساعدات"، مضيفًا أن أكثر من نصف مليون شخص قد نزحوا من القطاع.

وتطالب جماعات الإغاثة والأمم المتحدة بوصول المساعدات إلى غزة، التي وصل بعضها إلى شمال سيناء في مصر، لكن لم يعبر بعد إلى غزة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.

وبعد لقائه بالرئيس المصري وسط جولة خاطفة في المنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن المعبر –وهو الطريق الوحيد المتبقي للدخول إلى غزة والخروج منها– "سيفتح"، ولم يقل متى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم وضع ألواح خرسانية على الجانب المصري من المعبر، مما أدى إلى إغلاق جميع البوابات، حسبما صرح مسؤول حدودي فلسطيني لشبكة CNN يوم السبت.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في جهود فتح المعبر، وألقى باللوم على إسرائيل في استمرار إغلاقه.

وقالت خلود، التي فرت من شمال غزة، إنها لا تعرف إلى أين تذهب عندما يحين موعد ولادتها.

وقالت لشبكة CNN: "أنا خائفة من أجل ابني وطفلي الذي لم يولد بعد ومن أجلي. لا أريد أن أموت، أريد أن أرى ابني يكبر... لكن لم تعد هناك حياة هنا. لقد تحولت غزة إلى مدينة أشباح"