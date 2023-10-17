الجيش الإسرائيلي لـCNN: زيارة بايدن لن تعقد أو تؤخر الغزو البري لغزة

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(CNN)-- أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لا يتوقع أن تؤدي الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى تعقيد أو تأخير أي غزو بري لغزة.

وقال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لمراسل CNN، جون فوز، إنه يعتقد أن بايدن يدعم الحملة الإسرائيلية لهزيمة حماس.

وأضاف كونريكوس: "أعتقد أن الرئيس قال أيضا إن حماس بحاجة إلى التدمير، وهذا هو بالضبط هدفنا العسكري".

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الأردن، الأربعاء، لـ"عقد اجتماعات مع مجموعة من زعماء الشرق الأوسط، مثل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس".