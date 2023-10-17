(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى الأردن، الأربعاء، لـ"عقد اجتماعات مع مجموعة مهمة من زعماء الشرق الأوسط، مثل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، إن زيارة بايدن إلى الأردن "ستركز على المساعدات الإنسانية"، وأضاف: “في نفس اليوم، سيسافر بايدن إلى الأردن، حيث سيلتقي بالملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأضاف أن بايدن “سيؤكد بالتأكيد أن حركة حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيناقش مرة أخرى الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة”.

وتابع: :في عمان، سيوضح بايدن أننا نريد مواصلة العمل مع جميع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، للحصول على المساعدات الإنسانية ومرة أخرى لتوفير نوع من الممر الآمن لخروج المدنيين".

وقال كيربي إن الرحلة بأكملها "ستتم على مدار يوم واحد”.