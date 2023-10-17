تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حول الحرب بين إسرائيل وحماس حيث اتهم البرغوثي إسرائيل بتقويض الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي في المقابلة إن سبب تفضيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "التعامل مع حماس على السلطة الفلسطينية" يعود لاعتقاد الإسرائيليين "أن هذه هي أسهل طريقة لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتقويض القضية الفلسطينية".

وتابع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالقول: "كان حل هذه المشكلة الفلسطينية الداخلية بسيطًا جدًا، إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة. لو أجرينا انتخابات في عام 2021، فإن جميع الاستطلاعات أظهرت أن حماس وفتح لن تحصلا على الأغلبية، ولكان لدينا نظام تعددي دون أن يكون هناك طرف واحد، لا في غزة ولا في الضفة الغربية. سيكون نظاما ديمقراطيا".

وأضاف البرغوثي: "من الذي عرقل الانتخابات؟ إسرائيل. من كان ضد إجراء الانتخابات؟ الولايات المتحدة. لماذا، بحق الله، لا تريد هذه البلدان التي تدعى أنها ديمقراطية السماح لنا بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة. لا أعتقد، وأوافق على أن نتنياهو لا يريد أن يكون الفلسطينيون متحدين".

كما أشار إلى أنه "إذا كانت السلطة الفلسطينية تتجه نحو الوحدة مع حماس وتجري انتخابات ديمقراطية، فإنه (نتنياهو) يقول إن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الإرهابيين. إذا كنا منقسمين فإنه يقول لا أستطيع التحدث مع عباس لأنه لا يمثل كل الفلسطينيين، إنها لعبة، واللعبة هي تقويض الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.