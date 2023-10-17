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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستضيف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، قمة رباعية في عمان، بمشاركة كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث التطورات في غزة، حسبما أعلن الديوان الهاشمي الأردني.

وسوف يعقد العاهل الأردني قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام، طبقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما سيعقد الملك عبدالله الثاني في لقاءات منفصلة، مع كل من الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، والرئيس الفلسطيني، طبقا لـ(بترا).

وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بحسب (بترا).

كما سيستضيف العاهل الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.

وكان قد أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا "خط أحمر"، بحسب بيان نشره الديوان الملكي الهاشمي على موقعه.