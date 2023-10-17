مصادر: وزيردفاع أمريكا يأمر بتجهيز 2000 جندي لاحتمال إرسالهم لإسرائيل

(CNN)-- أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرار بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في إسرائيل لتقديم المساعدة في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي، وفقا للعديد من مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن أوستن أصدر القرار، ليلة الأحد، وطلب تقريرا عن عدد القوات التي يمكن إرسالها ومن أين، ولفت المسؤولون إلى أن الأمر لا يعني أن تلك القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيشارك في أدوار قتالية إذا ذهبوا إلى إسرائيل، لكنهم أوضحوا أن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على تلك القوات الاستعداد للانتشار في إسرائيل إذا صدرت لها الأوامر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنه لا توجد خطط لمشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر في أي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن احتمال نشر قوات أمريكية في إسرائيل.

وردا على سؤال حول الأمر، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الاثنين: "ليس لدي المزيد لأقدمه في هذا الوقت، وقد أكون قادرة على منح المزيد من التفاصيل لاحقا، لكن في الوقت الحالي ليس لدي أي شيء أكثر تحديدا لأضيفه".

وذكر مسؤولون أن البنتاغون تحاول توخي الحذر بشأن الطريقة التي تتحدث بها عن النشر المحتمل للقوات الأمريكية في إسرائيل، لأنها لا يريد إعطاء الانطباع بأن القوات الأمريكية يمكن أن تصبح متورطة بشكل مباشر في الصراع بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وشدد المسؤولون على أن الجنود الأمريكيين لن يشاركوا في الحرب، والتي حذر مسؤولون إسرائيليون من أنها قد تكون طويلة وصعبة، لكنهم يشيرون إلى نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة في صراع مستمر، بما في ذلك إدارة الخدمات اللوجستية بعيدا عن الخطوط الأمامية وتقديم الدعم الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وحدة مشاة البحرية السادسة والعشرون، وهي قوة رد سريع قادرة على القيام بعمليات خاصة، بالاستعدادات في حالة صدور أمر بها بالقرب من إسرائيل لتعزيز وضع القوة الأمريكية هناك، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN.

وتتكون الوحدة من أكثر من 2000 من مشاة البحرية والبحارة وستكون قادرة على دعم عملية إجلاء واسعة النطاق، من بين المهام الأساسية للوحدة القيام بعمليات الإخلاء وتقديم المساعدات.