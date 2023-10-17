الكرملين يعلن ما قاله بوتين لنتنياهو بشأن إمكانية إنهاء الصراع مع "حماس"

(CNN)-- أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، في اتصالات هاتفية، مع زعماء إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسوريا وإيران ومصر، الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن روسيا "مستعدة للمساعدة في إنهاء الصراع سلميا، من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وأضاف: "تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة القيام بالعمل البناء من أجل إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وتحقيق تسوية سلمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وتابع الكرملين أن "بوتين ألقى خلال محادثته مع الزعماء الخمسة باللوم في التصعيد الحالي في الشرق الأوسط على الركود طويل الأمد في تسوية الصراع".

وشدد الرئيس الروسي على “خطورة الوضع الإنساني في غزة، وضرورة رفع الحصار عن القطاع من أجل التوصيل الفوري للأدوية والغذاء والمساعدات الحيوية الأخرى".