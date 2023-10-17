دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الثلاثاء، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على 3 مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الأمن العام السعودي أن "المضبوطين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم".

وأوضح أنه "تم استرداد جزء من المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، طبقا لما نقلت (واس) عن البيان.

وأردف البيان قائلا: "وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة".

ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، صور المضبوطين الثلاثة وأرفقها ببيانه.