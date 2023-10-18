"أحا".. باسم يوسف يشعل تفاعلا بمقابلة عن غزة وإسرائيل

الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق على الأحداث الجارية في غزة وإسرائيل.

وأبرز رواد مواقع التواصل استخدام باسم يوسف لمصطلح "أحا" الدارج بين المصريين في التصريحات التي أدلى بها مع الإعلامي بيرس مورغان.

وقال باسم يوسف في تصريحه مقتبسا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات ’مؤقتا‘ -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".

ويأتي تداول تصريحات باسم يوسف مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد العملية التي شنتها الحركة داخل إسرائيل وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة.

ويذكر أن الخسائر البشرية في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى فقط من بدء الضربات الإسرائيلية تجاوزت عدد القتلى خلال الصراع بين غزة وإسرائيل الذي استمر 51 يومًا العام 2014، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة.

وكان عام 2014 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل ما لا يقل عن 2251 فلسطينيًا في غزة خلال 50 يومًا من الحرب، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.