دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من "أنظمة سلاح الجو" عن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: " بالفيديو من داخل أنظمة سلاح الجو: هكذا أصاب صاروخ فاشل أطلقه الجهاد الاسلامي منطقة المستشفى المعمداني في مدينة غزة".

وكان السفير رياض منصور، المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قد اتهم إسرائيل بتنفيذ الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين غير صادقين في إلقاء اللوم على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الانفجار.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن قال، الثلاثاء، إن معلوماته الاستخباراتية تظهر أن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كان وراء الانفجار الذي خلف مئات القتلى.