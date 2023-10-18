الأردن يعلن عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان الأربعاء

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن بلاده قررت عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان، الأربعاء، بين قادة الأردن والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وأضاف الصفدي، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن القمة التي كانت ستجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن و رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عمان "لن تعقد".

وأضاف أنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة".

وتابع: "بما أن ذلك لن يكون متاحا الأربعاء قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

وأضاف الصفدي: "إذا عقدت هذه القمة نريد لها أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وجاء تصريح وزير الخارجية الأردني على خلفية مقتل مئات الأشخاص في قصف على مستشفى الأهلي المعمداني في قلب غزة، مساء الثلاثاء.

وحملت حركة حماس والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي مسؤولية القصف، بينما حملت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية ما حدث قائلة إنه إطلاق صاروخي فاشل من قبل الحركة الفلسطينية.