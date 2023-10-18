لماذا حذرت أمريكا مواطنيها من السفر إلى لبنان؟

(CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقالت إنها ستسمح لأفراد عائلات الموظفيين الأمريكيين غير الأساسيين بمغادرة لبنان "طوعا بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

وأضافت الوزارة، في التحذير بشأن السفر: "تم رفع مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى المستوى 4: لا تسافر بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به والمتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله أو الفصائل المسلحة المسلحة الأخرى".

وأشارت إلى " اندلاع مظاهرات كبيرة في أعقاب أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة"، وطالبت "الأمريكيين بتجنب التظاهرات وتوخي الحذر في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها تحول إلى أعمال عنف".

وتابعت: "قام متظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطرق بين وسط بيروت والمنطقة التي تقع فيها السفارة".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، رفعت، في الأسبوع الماضي، تحذير السفر لإسرائيل إلى المستوى الرابع: "لا تسافر".