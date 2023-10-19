مصدران لـCNN: سفينة حربية أمريكية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن، الخميس.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة الحوثي المدعومين من إيران. فيما قال المسؤول الآخر إنه تم اعتراض صاروخين أو 3 صواريخ.

وأشار المصدران إلى أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة "يو إس إس كارني" أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

ويأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة بشأن التحركات الإيرانية المحتملة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على حماس.

وكانت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" قد عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر، الأربعاء. وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إنها "ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".