أول تعليق من قطر على الإفراج عن رهينتين أمريكيتين من جانب حماس

(CNN) -- أكدت قطر إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين وقالت إنها "ستواصل الحوار مع إسرائيل وحماس على أمل إطلاق سراح كل الرهائن المدنيين من جميع الجنسيات"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان.

وقال الأنصاري: "يأتي الاختراق اليوم بعد أيام كثيرة من الاتصالات المتواصلة مع جميع الأطراف المعنية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلًا: "سنواصل حوارنا مع الإسرائيليين وحماس، ونأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى الإفراج عن كل الرهائن المدنيين من كل الجنسيات، بهدف تخفيف حدة الأزمة الحالية واستعادة السلام".

وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، سراح رهينتين أمريكيتين، أم وابنتها، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي.