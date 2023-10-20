مصر تستضيف "مؤتمر القاهرة للسلام" السبت بحضور قادة إقليميين ودوليين

نشر الجمعة ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت مصر إنها تعد لقمة سلام مقررة (مؤتمر القاهرة للسلام) السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وأكد قادة ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حضورهما أيضاً.

بشكل منفصل، أكدت اليابان أن وزير خارجيتها يوكو كاميكاوا سيكون حاضرًا أيضا في القمة.