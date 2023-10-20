(CNN)-- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، الخميس، أنه أصبح بإمكان الرعايا والمواطنين الإسرائيليين المؤهلين، السفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما بدون تأشيرة، مما يسرّع الفرصة التي كان من المقرر أن تبدأ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي، أن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يسمح للمسافرين المؤهلين بالتقدم لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة. وكان من المتوقع سابقا أن يستقبل البرنامج الطلبات بدءًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن الإعلان ينص على أن الولايات المتحدة ستبدأ في قبول الطلبات الآن.

ويجب على المسافرين المؤهلين التقدم عبر الإنترنت للحصول على تصريح من خلال النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA)، التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).

ولكي يكون المسافرون مؤهلين، يجب أن تكون لديهم جواز سفر مزودة بالقياسات الحيوية، وأن يعتزموا الإقامة لمدة لا تزيد عن 90 يوما.

ووفقا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن المسافرين الذين لديهم "وثائق سفر غير بيومترية أو مؤقتة أو طارئة، أو وثائق سفر من دولة غير تابعة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة"، ليسوا مؤهلين، ويمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان صحفي: "قد يظل السفر بتأشيرة هو الخيار الأفضل لبعض المسافرين، مثل الذين يرغبون في البقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول من 90 يوما، أو الذين يعتقدون أنهم قد يرغبون في تمديد إقامتهم، أو تغيير وضعهم لمرة واحدة في الولايات المتحدة".

ووفقا للبيان، سيكون التطبيق متاحا باللغة الإنجليزية فقط، وسيصبح متاحا بلغات أخرى في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل.