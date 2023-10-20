دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنها ضبطت 15 شخصا من جنسية آسيوية مختلفة، يقومون ببيع وشراء الديزل المدعوم من الدولة بسعر أقل تكلفة، في منطقة ميناء عبدالله، وأنه جاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من إلقاء القبض على 15 شخصاً من جنسية آسيوية، متلبسين وبالجرم المشهود، أثناء عملية بيع وشراء ديزل مدعوم من الدولة، بسعر أقل تكلفة في منطقة ميناء عبدالله".

وأضاف المنشور أن "ذلك تم من خلال استمرار تكثيف الحملات الأمنية على مختلف المناطق".

وأكدت الإدارة في منشورها أنه "جاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت إدارة الإعلام الأمني صورا مموهة لأوجه الأشخاص المضبوطين وأرفقتها بمنشورها.