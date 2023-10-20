دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة.

وقال محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة: "بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان".

وأضاف: "يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار".

وأكد محمد بن سلمان: "ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".

ووصل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة الرياض، الجمعة، ليرأس وفد الدولة إلى قمة الرياض الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة مستقبلي محمد بن زايد والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويضم وفد الإمارات إلى القمة كلا من: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعلي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير أبوظبي لدى السعودية، بحسب (وام).

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما وصل إلى الرياض، الجمعة، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).