دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أهمية الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء دوامة العنف هذه، والوصول إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإندونيسية، بعد ختام قمة دول الخليج ورابطة دول الآسيان في العاصمة السعودية، الرياض: "لقد أكدنا ذلك في البيان المشترك الذي تبيناه، وأعتقد أن الأمر مهم جدا وإيجابي، وأعتقد أن هذا موقف قوي جدا من قبلنا، لكي نصل إلى مسارات عادلة للسلام، ويمكن أيضا أن نكون قدوة للعالم بما يهم مصالح الجميع".

وأردف الأمير فيصل بن فرحان في مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي نشرته قناة (الإخبارية) السعودية، أنه تم اعتماد أن "تكون القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان بالتناوب بين المجموعتين كل عامين".

ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، في المؤتمر الصحفي: "اليوم نبني جسرا قويا يربط بين منطقتينا ونطور تعاونا يُدر الفوائد على شعوبنا"، بحسب ما نقلت عنها قناة (الإخبارية) السعودية.

وأضافت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن "قادة قمة الخليج- آسيان أعربوا عن القلق من تصاعد العنف في غزة، وندعو لوقف فوري لإطلاق النار ودعم حل الدولتين".