لقطة سلام طحنون بن زايد على ولي العهد السعودي تخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لفتت لقطة سلام مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأنظار في استقبال ولي العهد السعودي للوفد الإماراتي برئاسة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى المملكة للمشاركة في قمة الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان، الجمعة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر استقبال ولي العهد السعودي للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، والذي ظهر فيه الشيخ طحنون بن زايد وهو يُقبّل كتف الأمير محمد بن سلمان.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها مستخدمو "إكس"، تويتر سابقًا، بشكل واسع وقالوا إن الوفد الإماراتي كان الوحيد الذي استقبله ولي العهد السعودي في المطار. ولم تتمكن CNN من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ووصف مستخدمو "إكس" هذه اللقطة بأنها تُعبر عن "الاخوة والمحبة" وتدحض التقارير التي تحدثت عن "خلاف" بين الرياض وأبوظبي في الأشهر الأخيرة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته على المنصة نفسها بعد مشاركته في القمة: "شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".

وفيما يلي نستعرض أبرز التغريدات حول اللقطة: