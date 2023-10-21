دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصادر دبلوماسية عربية لشبكة CNN، إنه لن يصدر بيان ختامي عن قمة القاهرة للسلام، في العاصمة المصرية، السبت، التي هدفت لاحتواء تداعيات الأزمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضحت المصادر لـCNN، أن عدم صدور بيان ختامي عن القمة كان معروفًا بشكل مسبق، قبل انعقادها، تقديرًا للخلافات المحتمل ظهورها بين القادة والأطراف العربية والغربية المشاركة في الحدث، وذلك نتيجة لاختلافهم حول المفاهيم والموقف السياسي من أطراف النزاع، مثل حركة حماس.

وقالت المصادر إنه بناءً على ذلك تم الاتفاق على الاكتفاء بالبيان الصادر عن رئاسة القمة، ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

بعد انتهاء قمة القاهرة للسلام، أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا، قالت فيها إن مصر كانت تتطلع "إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية".

وانتقد البيان "قصور جسيم (في المشهد الدولي) فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" على مدار العقود الماضية، مُضيفا: "كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر".

في ختام البيان، جددت مصر تأكيدها أنها "لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة... ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات".