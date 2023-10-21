"كل شيء ينفد إلا الصواريخ".. إسرائيل تلفت إلى "مفارقات" في غزة

رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تدوينة لفتت فيها إلى مفارقات في قطاع غزة منها أن "كل شيء ينفذ إلا الصواريخ".

جاء ذلك في تدوينة لإسرائيل بالعربية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "المفارقة في غزة.. منذ استيلائها على الحكم في غزة، ومنظمة حماس الإرهابية تستثمر في السلاح والعتاد والانفاق المسلحة والصواريخ بدلا من تطوير مشاريع اقتصادية للنهوض بالغزيين الى ما يليق بهم".

وتابعت: "لم توفر للغزيين ولا ملجأ منذ 17 عاما".

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، فيليب لازاريني، قد تناول الوضع المزري في قطاع غزة، مسلطًا الضوء على الأزمة الإنسانية الحرجة مشددا على أن المياه والكهرباء تنفد بسرعة في غزة، وأن السكان يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء.

وأضاف لازاريني: "غزة تُخنق، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته الآن. إذا نظرنا إلى مسألة المياه – نعلم جميعا أن الماء هو الحياة – فإن المياه تنفد من غزة، وتنضب الحياة في غزة".