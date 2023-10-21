(CNN)-- أُغلق معبر رفح سريعاً بعد مرور 20 شاحنة، وفقاً لمراسل شبكة CNN على الجانب المصري من الحدود، وذلك بعد وقت قصير على فتحه صباح السبت.

وكان الناس على الجانب المصري من الحدود مبتهجين مع فتح معبر رفح لفترة وجيزة، واحتفلوا بالزغاريد والهتافات.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قد قالت في بيان: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

وتابعت السفارة أن الوضع لا يزال "ديناميكيًا ومائعًا"، وأن البيئة الأمنية "لا يمكن التنبؤ بها"، ونصحت الناس "بتقييم سلامتهم الشخصية وأمنهم قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".

ويذكر أن المساعدات الإنسانية عالقة في مصر منذ أيام مع غرق غزة في أزمة إنسانية متفاقمة، مع النفاذ السريع للغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية وكل ذلك في ظل قصف جوي متواصل.