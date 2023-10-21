"خدش بسيط بيد والدتها".. والد رهينة حماس المطلق سراحها يكشف

(CNN)-- وقال يوري رعنان، والد ناتالي رعنان، إحدى الرهائن الأمريكيين الذين أفرجت عنهم حماس، الجمعة، إنه تحدث مع ابنته في وقت سابق من اليوم وقال إنها في حالة جيدة.

ناتالي رعنان البالغة من العمر 17 عاما ووالدتها جوديث Credit: Saray Cohen

وقال يوري رعنان أثناء حديثه خارج منزله لصحفيين بالقرب من شيكاغو: "لقد تحدثت مع ابنتي في وقت سابق اليوم.. تبدو جيدة جدًا، تبدو جيدة جدًا. كانت سعيدة جدًا.. وهي تنتظر العودة إلى المنزل".

يوري رعنان

واضاف إن والدة ابنته تعاني من "خدش بسيط في يدها"، لكنه قال إنها لم تبلغ عن أي إصابات.

وتابع رعنان إنه علم بإطلاق سراحهما لأول مرة عندما بدأ في تلقي الصور من محطات التلفزيون الإسرائيلية، وقال إن الجيش الإسرائيلي اتصل به وقال إنه سيلتقي بابنته ووالدتها وسيعاود الاتصال به، وبعد أن التقى الجيش الإسرائيلي بالأم وابنتها، تم الاتصال برعنان وتمكن من التحدث مع ابنته عبر الهاتف، على حد قوله.

وأردف: "لقد أخبرتني... أنها كانت جيدة جدًا"، مضيفًا أنه عندما يراها لأول مرة "سأعانقها وأقبلها وسيكون هذا أفضل يوم في حياتي"، مضيفا أنه "لم ينم ليلا" خلال أيام عدم اليقين بينما كانت ابنته وجوديث تاي رعنان محتجزتين كرهائن.

من جهتها قالت زوجة رعنان الحالية، باولا، إنهما حريصان على إعادتها إلى المنزل، وقالت: "أنا أحب ناتالي كثيراً.. لدي إيمان في العالم.. أنا أؤمن بالسلام".