دبي، الإامرات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن دبابة تابعة له فتحت "نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم (كرم أبو سالم)".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أعرب عن أسفه عن الحادث، الذي قال إنه "قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله".

من جانبه، قال الجيش المصري في بيان له، إنه "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية".

وأضاف الجيش المصري: "أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".

يقع معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، وهو مُغلق منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وما تلاها من ضربات إسرائيلية على غزة.

في حين يقع معبر رفح إلى الشمال من معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد المفتوح مع غزة.