وكالة الانباء السورية: غارات جوية أخرجت مطاري دمشق وحلب من الخدمة

نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صباح الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر في "غارة إسرائيلية" استهدف مطاري دمشق وحلب، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين".

ولفتت الوكالة إلى أن الأضرار التي لحقت بمدارج المطارين أخرجتهما من الخدمة، وأنه تم تحويل الحركة الجوية إلى مدينة اللاذقية.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه ليس لديه تعليق على هذه التقارير.