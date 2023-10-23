محللة تحذر من خطر اتساع الصراع وانقلاب الفلسطينيين في الضفة الغربية على السلطة

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(CNN) -- اعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 85 شخصاً في الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، وفقاً لبيان نشره نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير إن الاعتقالات تمت في رام الله وبيت لحم، وأردف قائلا إن أكثر من 1215 شخصًا تم اعتقالهم في الضفة الغربية منذ مطلع هذا الشهر.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الاعتقالات، إذ كانت هناك اعتقالات للمسلحين المشتبه بهم في الضفة الغربية يومياً منذ 7 أكتوبر/تشرين أول.

ونادي الأسير الفلسطيني هو منظمة غير حكومية مكرسة لمعالجة شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، بحسب موقعه على الإنترنت.