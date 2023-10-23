دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، عن فخره بالهوية البدوية للشعب السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تنتقل نحو الحداثة وتحافظ على هويتها البدوية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في انطلاق منتدى الاستثمار السعودي- الأوروبي: "في البداية أود أن أرحب بأصدقائنا وضيوفنا، ويمكنني أن أؤكد لكم أنهم لم يعودوا ضيوفًا منذ مساء الأمس بل أصبحوا أصدقاء وجزءًا من نسيجنا"

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلًا: "مثلما كنا دائمًا كسعوديين وإذا لم تُمانعوا أن أُقدم ملخصًا حول هويتنا".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلًا: "نحن ببساطة بدو، كنا وسنبقى بدوا مع بعض الحداثة".

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلًا: "ووسط التحولات التي نشهدها نحافظ على بدويتنا، فنحن لا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والآن بدولة أكثر انفتاحًا".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلًا: "نحن نُعبر بصراحة عما نؤمن به ولا نُغيّر معتقداتنا من أجل أن نظهر بشكل جيد، ولكن بصدق وفي ضوء ما نفعله الآن ليس فقط يمكننا التحدث بفخر بل بصدق شديد لدرجة أن كل ما نقوله يحدث".

وأثارت تصريحات وزير الطاقة السعودي ردود فعل واسعة على "إكس"، تويتر سابقًا، نستعرض أبرزها فيما يلي: