دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي يتكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بارتكاب جريمة غسل الأموال، بقيمة أكثر من مليار ريال سعودي، حوالي (276 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت في بيان أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، حيث "كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا للوكالة.

وأوضح البيان أن "الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة"، حسب (واس).

وأكدت النيابة العامة أنه "بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم حيالها"، حسبما نقلت الوكالة عن البيان.