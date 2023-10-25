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(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "مصدوم" من "التفسيرات الخاطئة" لبيانه في مجلس الأمن، واصفا التفسير بـ"الخاطئ".

سعى أنطونيو غوتيريش إلى "وضع الأمور في نصابها الصحيح" من خلال إعادة قراءة تصريحاته التي أدلى بها في اليوم السابق خلال ظهور مرتجل أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء.

وهذا ما قاله خلال انعقاد مجلس الأمن، الثلاثاء، لمناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في غزة:

وقتها، قال غوتيريش: "من المهم أن ندرك أيضًا أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ. إن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ 56 عامًا من الاحتلال الخانق. لقد رأوا أراضيهم وهي تلتهمها المستوطنات بشكل مطرد وتعاني من العنف؛ خنق اقتصادهم. وتشرد أهلهم وهدمت منازلهم".

وأضاف: "لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة التي تشنها حماس. ولا يمكن لتلك الهجمات المروعة أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أصحاب السعادة، حتى الحرب لها قواعد".

وكرر غوتيريش، الأربعاء، أنه أدان بشكل لا لبس فيه "الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر".

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "تحدث عن مظالم الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أيضًا أنه قال "لا يمكن تبرير الهجمات المروعة التي تشنها حماس".

ويأتي ذلك مع اندلاع خلاف دبلوماسي بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث دعا المسؤولون الإسرائيليون إلى استقالة الأمين العام ووقف تأشيرات الدخول لمسؤولي الأمم المتحدة.