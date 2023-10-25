أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت السفارة الأمريكية في الكويت، الأربعاء، تنبيهًا أمنيًا ردًا على التهديدات التي وجهتها ميليشيا عراقية مدعومة من إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت جماعة ألوية الوعد الحق، المعروفة باسم "كتائب العهد الحق"، قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن أهداف مختلفة، بما في ذلك هجوم على المملكة العربية السعودية وتهديدات ضد الإمارات.

أصدرت الجماعة، بيانًا الثلاثاء على قناتها عبر تلغرام، أعلنت فيه أن القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت باتت أهدافًا مشروعة، مستشهدة بإجراءات ردًا على الظلم ضد الفلسطينيين، بحسب المنشور.

وفي ضوء ذلك، قصرت السفارة أنشطتها في القواعد العسكرية الأمريكية على المناسبات الأساسية والرسمية فقط، وحث المواطنين الأمريكيين في الكويت على اتخاذ الحيطة والحذر.