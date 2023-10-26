البنتاغون: إصابة 21 جنديا أمريكيا نتيجة الهجمات على قواتنا في العراق وسوريا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
البنتاغون: إصابة 21 جنديا أمريكيا نتيجة الهجمات على قواتنا في العراق وسوريا
صورة أرشيفية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)Credit: STAFF/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن إصابة 21 جنديا أمريكيا بـ"جروح طفيفة" بسبب "هجمات الطائرات بدون طيار على قاعدتي عين الأسد الجوية بالعراق والتنف بسوريا".

قد يهمك أيضاً

مصادر لـCNN: الميليشيات المدعومة من إيران مستعدة لتكثيف هجماتها ضد القوات الأمريكية

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "في الفترة ما بين 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول، أصيب 21 فردا أمريكيا بجروح طفيفة بسبب هجمات الطائرات بدون طيار على قاعدتي عين الأسد الجوية بالعراق والتنف بسوريا".

وأضاف: "عاد جميع الأعضاء إلى الخدمة، ومن المهم ملاحظة أنه في بعض الحالات قد يقوم بعض الأفراد بالإبلاغ عن إصابات بعد عدة أيام من وقوع الهجمات، لذلك قد تتغير الأرقام، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية لتقديم التحديثات حسب الاقتضاء".

وذكرت شبكة CNN سابقا أن عدة جنود أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الهجمات، على الرغم من أن العدد الدقيق لم يكن واضحا في ذلك الوقت.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.