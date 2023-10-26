(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن إصابة 21 جنديا أمريكيا بـ"جروح طفيفة" بسبب "هجمات الطائرات بدون طيار على قاعدتي عين الأسد الجوية بالعراق والتنف بسوريا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "في الفترة ما بين 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول، أصيب 21 فردا أمريكيا بجروح طفيفة بسبب هجمات الطائرات بدون طيار على قاعدتي عين الأسد الجوية بالعراق والتنف بسوريا".

وأضاف: "عاد جميع الأعضاء إلى الخدمة، ومن المهم ملاحظة أنه في بعض الحالات قد يقوم بعض الأفراد بالإبلاغ عن إصابات بعد عدة أيام من وقوع الهجمات، لذلك قد تتغير الأرقام، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية لتقديم التحديثات حسب الاقتضاء".

وذكرت شبكة CNN سابقا أن عدة جنود أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الهجمات، على الرغم من أن العدد الدقيق لم يكن واضحا في ذلك الوقت.