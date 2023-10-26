دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردّ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض "كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر.

جاء ذلك في تدوينة لتركي آل الشيخ على صفحته بمنصة فيسبوك، حيث قال: "هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الاشارة إليها بوضوح وأنا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الان … سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء.."

وتابع قائلا: "عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة… لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي او اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر… وإلى متى السماح للغلط على شخصيات اعتبارية في بلدي والبكاء عند الرد؟ وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل أي عمل آخر.."

وأضاف: "لم أر كرة القدم توقفت مثلاً وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية ايضاً … أعتقد أن المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن من … لقد أصبح الوضع مكشوفا تماما وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الاشخاص … لكن السعودي وانا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب".

ويشار إلى أن تدوينة تركي آل الشيخ تأتي بأعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الفنان محمد سلام في مصر واعتذاره عن المشاركة في عرض في الرياض نظرا للأحداث الجارية والاشتباكات بين إسرائيل وقطاع غزة بأعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.