دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد لهم علاقات بحماس، بما في ذلك الذين لعبوا أدوارا رئيسية في تسهيل التهرب من العقوبات من جانب الشركات التابعة لحماس.

وأضاف بلينكن في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن ذلك يأتي "بالإضافة إلى فرض عقوبات على 4 كيانات بسبب علاقاتها بحماس وغيرها من المنظمات المصنفة إرهابية".

ولم يكشف وزير الخارجية الأمريكي أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية تلك العقوبات.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن "وزارة الخزانة فرضت، الجمعة، عقوبات على مسؤولين رئيسيين مرتبطين بحماس والشبكات المالية التي تستخدمها حماس لتمويل عملياتها".

وأضافت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "يستهدف إجراء اليوم الأصول الموجودة في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأفراد الذين يسهلون التهرب من العقوبات من قبل الشركات التابعة لحماس".