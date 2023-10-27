قطر.. أحكام بإعدام 8 هنود والحكومة الهندية تعلق

(CNN)-- صدرت أحكام بالإعدام على 8 هنود في قطر، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الخميس، قائلة: "صدمنا بشدة من الحكم بعقوبة الإعدام".

وقالت الخارجية الهندية إن المواطنين الثمانية الذين صدر بحقهم حكم الإعدام يعملون في شركة "الظاهرة" ومقرها قطر.

وبحسب شبكة News18 المتعاونة مع شبكة CNN، فإن "الظاهرة" هي شركة استشارية، وقد تم احتجاز هؤلاء المواطنين الهنود الثمانية في الدوحة بتهمة التجسس وهم محتجزون لدى السلطات القطرية منذ أغسطس 2022.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الاتهامات.

ولم تشارك الخارجية الهندية أي تفاصيل أخرى حول الاتهامات أو الحكم، مشيرة إلى "الطبيعة السرية لإجراءات هذه القضية"، لكنها أضافت أنها تنتظر الحكم التفصيلي من قطر، لافتة إلى أنها "سترفع الحكم إلى السلطات القطرية" وتستكشف جميع الخيارات القانونية.

ودون الكشف عن هويات المواطنين الثمانية، قالت الخارجية الهندية إنها على اتصال بأفراد الأسرة وفريقهم القانوني مع الاستمرار في تقديم المساعدة القنصلية والقانونية لهم.

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة القطرية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا التقرير.