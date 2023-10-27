السعودية.. تفاعل على فيديو تمرين تعبوي لقوى الأمن الداخلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من الحفل الختامي لتمرين تعبوي لقوى الأمن الداخلي في السعودية "وطن 93".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصور من الحفل الختامي للتمرين الذي رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود في المنطقة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "القوات المشاركة في التمرين استعرضت جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية في مسرح عمليات افتراضي شاركت فيه جميع القوات باختلاف مهامها واختصاصاتها.. وراعت الفرضيات استخدام أحدث التقنيات العملياتية والآليات بما في ذلك إبراز الجاهزية الميدانية للتعامل مع أي حدث من أي نوع في إطار اختصاصاتها، ورفع قدراتها بما يلبي سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها.. وأظهرت الفرضيات قدرات قطاعات قوى الأمن الداخلي على القيام بمهامها باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن".

وتابعت: "يبرز التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي، التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والجهات المساندة، ويقام كل عامين بقيادة ميدانية من أحد القطاعات المشاركة بالمداورة، وتشرف على تنفيذه شؤون العمليات بوزارة الداخلية".