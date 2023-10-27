القدس (CNN)-- اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصليين مسلمين كانوا يرغبون في أداء الصلاة في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، بعد منتصف نهار الجمعة.

وأغلقت مجموعة من ضباط الشرطة المدججين بالسلاح مدخل مجمع المسجد الأقصى، القريب من باب الأسباط في المدينة، وقاموا في بعض الأحيان بدفع الناس بعيدا بالقوة باستخدام الهراوات.

وقال الأشخاص الذين تم رفض دخولهم المسجد، لشبكة CNN إنه لم يتم إعطاؤهم أي سبب لعدم السماح لهم بحضور الصلاة في المسجد.

وأضافوا لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن "مزاج الضباط" كان العامل الحاسم. ورأت شبكة CNN العديد من الحوادث التي قام فيها الضباط بدفع الناس بعيدا، بعدما اقتربوا من المدخل وسألوا عن سبب عدم السماح لهم بالدخول.

وكان العديد من الأشخاص الذين تم دفعهم بهذه الطريقة من النساء الأكبر سنا. ولم تشاهد CNN أيا من المصلين بدأوا مشاجرة جسدية أو حاولوا اقتحام مجمع المسجد الأقصى.

ولم تقدم الشرطة أي إجابات محددة على أسئلة من CNN، حول سبب عدم السماح لبعض الأشخاص بالدخول.

ويبدو أن هناك خلافات بين الضباط، حول من يجب السماح لهم بالدخول ومن يجب إبعادهم.

وبعد مشاهدة العديد من ضباط الشرطة وهم يدفعون امرأة مسنة بعيدا عن الطريق، طُلب من فريق CNN أيضا المغادرة وتم إبعاده أيضا.