الدفاع السورية تعلن إسقاط 8 مسيرات أطلقها مسلحون على ريفي حماة وحلب ومقتل 3 مواطنين

الشرق الأوسط
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الدفاع السورية تعلن إسقاط 8 مسيرات أطلقها مسلحون على ريفي حماة وحلب
Credit: AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، أن الجيش السوري أسقط 8 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على المناطق الآمنة في ريفي حماة وحلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان: "أسقطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريفي حماة وحلب، عدة طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على المناطق الآمنة".

وذكرت وزارة الدفاع السورية في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تدمير وإسقاط ثماني مسيرات، محملة بالقذائف المتفجرة بريفي حماة وحلب والتي كانت تستهدف المدنيين الآمنين"، بحسب الوكالة.

وأكد البيان "مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين في وقت سابق، الجمعة، جراء اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية استهدف الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة"، طبقا لما نقلت (سانا).

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