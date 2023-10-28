مصر.. حصيلة أولية لحادث مروّع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحادث مروري مروع بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الصحة المصرية ببيان نشرته على صفحتها بفيسبوك قائلة إنه تم "الدفع بـ20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة".

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن "الحصيلة الاولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي".

ولفتت الوزارة المصرية إلى أن هذه الأرقام هي ضمن "حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة".