دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ملابسات ما أُثير حول اعتداء وقع على عدد من المشاركين في حفل داخل فيلا بمنطقة أبو رواش على طريق المنصورية في محافظة الجيزة، ونفت وجود حالات خطف أو قتل أو إطلاق نار في الحادث.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي عل منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) بشبكة الإنترنت، تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم، ومقتل شخص، واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي":

وأردف الوزارة في منشورها: "بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب، أبو رواش، بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال، تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل، والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات".

وأضافت الوزارة: "بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالي المنطقة، أفادوا بأن مالك الفيلا المُشار إليها، اعتاد على تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات، نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا".

وأوضحت الوزارة في منشورها قائلة: "وبتاريخ حدوث الواقعة، نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا، بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم، مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين".

وقالت الوزارة: "كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف".

وأوضح المنشور أنه "تم تحديد وضبط عدد 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل، وجارى ضبط عدد 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة".

وختمت الوزارة مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل، وكذا بحق مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة".

وتفاعل مغردون على "إكس"، مع بيان الوزارة ونشر بعضهم مقطع فيديو للمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، قالت فيه إن "عددا من الشباب الصغار في مدارس ثانوي بالمدارس الدولية، خلال حفلة في منطقة المنصورية، انتهت بكارثة حصلت مشاجرة فيها، والناس انتظروهم على الباب بعد انتهاء الحفلة، فيه كلام كثير على تحرش بالبنات وضرب وإصابات خطيرة كثيرة للأولاد، وتكسير عربيات، وسرقة ذهب وسرقة موبايلات، وفيه كلام يفيد بمقتل سواق (أوبر)، وأولاد مفقودة، وربما حصل اغتصاب لفتيات".