رسم بياني يوضح نشاط الاتصال عبر الانترنت في غزة منذ بداية الحرب

(CNN)-- أصدرت شركة "جوال"، وهي شركة اتصالات فلسطينية أخرى توفر خدمة الهاتف المحمول لقطاع غزة، بيانًا يوم الجمعة قالت فيه إن "القصف المكثف في الساعة الماضية أدى إلى تدمير جميع الطرق الدولية المتبقية التي تربط غزة بالعالم الخارجي" مما افضى إلى "الانقطاع التام لخدمات الاتصالات".

وتعرضت شركة "بالتل"، آخر مشغل رئيسي للإنترنت في المنطقة، لأضرار في خطوطها الدولية، وفقًا لشركة NetBlocks، وهي شركة لمراقبة انقطاع الإنترنت ومقرها لندن. ويعاني العديد من الفلسطينيين من فقدان تام للوصول إلى الإنترنت والقدرة على التواصل إلكترونيًا، وفقًا للبيانات، في حين أن البعض قد لا يتمتع إلا بقدر ضئيل جدًا من الاتصال.

ومن المرجح أن تتفاقم اتصالات الإنترنت مع إعلان قوات الدفاع الإسرائيلية عن "عملياتها البرية الموسعة".