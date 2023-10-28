داخلية السعودية تعلن إعدام سعودي مدان في قتل مواطن آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بحق مُدان في منطقة الجوف، قالت إنه ثبت اتهامه بقتل مواطن آخر، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، لخلاف بينهما، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في البيان: "أقدم شعيب بن ساير بن محمد الفدغوش - سعودي الجنسية - على قتل جهاد بن عيد بن حامد الجباب - سعودي الجنسية - بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا لما نقلت الوكالة عن البيان.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، شعيب بن ساير بن محمد الفدغوش، سعودي الجنسية، السبت، 13/ 04/ 1445هجرية، الموافق 28 / 10/ 2023 ميلادية بمنطقة الجوف"، بحسب "واس"