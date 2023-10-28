شرطة السعودية تقبض على شخصين وامرأة بحادثين منفصلين وتكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الأمن العام السعودي، مساء الجمعة، اعتقال شخصين في منطقة الرياض، بعد اعتدائهما على مركبة بتكسير زجاجها، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان نشره عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على شخصين اعتديا على مركبة بتكسير زجاجها".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره، أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام صورة الشخصين مقيدي الأيدي وأرفقها بمنشوره.

وفي الوقت نفسه، أعلن الأمن العام السعودي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض، ضبطت امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".