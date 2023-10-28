نشر السبت ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- أظهرت بيانات تتبع السفن من موقع MarineTraffic.com، السبت، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس دوايت دي أيزنهاور" والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وتم نشر المجموعة الهجومية المكونة من حاملة الطائرات، وطراد الصواريخ الموجهة، ومدمرتين مزودتين بصواريخ موجهة، من نورفولك بولاية فيرجينيا في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وهي الآن ثاني مجموعة حاملة طائرات هجومية في البحر الأبيض المتوسط.

وتتواجد المجموعة الهجومية "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" حاليا في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل إسرائيل.