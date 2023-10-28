دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وصوتت 120 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، كان من بينها العراق وتونس في خطوة أثارت تفاعلا ووصفت بـ"الصادمة" بين رواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خطاب ألقاه بعد صدور القرار، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان: "لقد شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرة واحدة من الشرعية أو الأهمية".

وقال: "لقد أظهرت غالبية المجتمع الدولي أنها تفضل دعم الدفاع عن الإرهابيين النازيين بدلا من دعم دولة إسرائيل الملتزمة بالقانون للدفاع عن المدنيين".

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه يوضح تصنيف الدول وفقًا للتصويت.