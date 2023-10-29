نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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(CNN)-- قال ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة ومديره القطري في فلسطين، سامر عبدالجابر لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تدخل 40 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة، الأحد.

وأضاف عبدالجابر، الأحد، في مقابلة مع ريتشارد كويست مراسل شبكة CNN: "نأمل أن نتمكن اليوم من السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، ومن المتوقع أن تعبر 40 شاحنة".

وأردف: "نحن ندرك أن هذا ليس كافيا مقارنة بالاحتياجات المتزايدة. في الوقت الحالي في غزة، نحتاج إلى أكثر من ذلك".

وأوضح عبدالجابر: "لكي يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى مليون شخص، نحتاج إلى 40 شاحنة يوميا، وإذا أردنا دعم مليوني شخص، فنحن بحاجة إلى 100 شاحنة من المواد الغذائية".

وبحسب عبدالجابر، فإن الشاحنات التي تدخل القطاع تحمل مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية، وليس الوقود.

ومضى عبد الجابر قائلا، إن انقطاع الاتصالات الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع شكل "تحديا كبيرا" لبرنامج الأغذية العالمي.

وأضاف: "لم نتمكن من التنسيق على الأرض لتسهيل دخول الشاحنات".

وأوضح عبدالجابر: "لحسن الحظ اليوم، عادت الأمور تدريجيا، ولكن بعد 36 (ساعة) من انقطاع الاتصال على الأرض مع موظفينا وشركائنا، وحتى مجرد التخطيط لعبور الشاحنات وإعادة شحنها كان تحديا كبيرا، مما يظهر مدى ضعف الوضع برمته، إذا لم يتم توفير شيء بسيط مثل الاتصال حتى نتمكن من العمل".

وقال عبدالجابر إن حوالي 9 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، دخلت غزة خلال اليومين الماضيين.

وأكد أن "هذا يمثل 2% فقط مما كان يدخل غزة قبل هذا التصعيد، لذلك، فإننا بالتأكيد بحاجة إلى المزيد، حتى نتمكن من الوصول إلى عدد الأشخاص الذين نحاول دعمهم خلال هذا الصراع"، وأضاف أن مساعدات البرنامج وصلت إلى حوالي 635 ألف شخص.