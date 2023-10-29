الصحة الفلسطينية تعلن أحدث حصيلة للقتلى والجرحى في غزة

نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

"وضع غير مسبوق".. طبيب يحذر من انقطاع التواصل.. وخطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة

أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

ما مصير مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بعد تكثيف إسرائيل عملياتها في غزة؟

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، الأحد، أن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 7960، مُستمدة البيانات من مصادر في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقالت الوزارة إن القطاع يتعرض لضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مما أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص.

وبحسب تقرير الوزارة، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) القتلى، هم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى يشمل 116 من الكوادر الطبية. بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات بالإخلاء لـ24 مستشفى، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية مجتمعة 2,000 سرير، في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وتأتي هذه الأرقام المحدثة، في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إن المرحلة التالية من حربها مع حماس قد بدأت، بعد أن وسعت عملياتها البرية في القطاع.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، من أن "الحرب داخل غزة ستكون طويلة".